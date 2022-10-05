Сообщается, что песни Примадонны убрали с эфиров всех радиостанций.

В РФ Аллу Борисовну Пугачеву сняли со всех радиоэфиров после ее уезда из страны. Как сообщают росСМИ, на "Русском радио" заявили, что ее песен нет уже очень давно. Аргументировали это якобы тем, что звезда много лет не выпускает свои композиции.

"Если говорить о песнях Аллы Пугачевой, ее песен в эфире "Русского радио" нет уже очень долгое время, и это связано с отсутствием новых композиций певицы, которые соответствовали бы запросам нашей аудитории", - заявили в "Русской медиагруппе".

"Европейская медиагруппа" сообщила, что плей-листы составляют с учетом чартов, хит-парадов и мнений фокус-групп. Песни Пугачевой сейчас не входят в рейтинги современных композиций, потому что были выпущены очень давно.

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А вот в эфире "Ретро FM" звучали песни Аллы Пугачевой, выпущенные более чем 20 лет назад.

Напомним, недавно Максима Галкина признали в РФ "иноагентом". Его обвинили в том, что он якобы ведет политическую деятельность, проплаченную Украиной.

В ответ на это молчание прервала Алла Пугачева. Она обратилась к правительству РФ, чтобы те и ее признали "иноагентом".

К слову, сама Алла Борисовна с детьми перед началом учебного года вернулась в дом в Подмосковье. Правда, как выяснилось, ненадолго. Уже в конце месяца она забрала со школы документы детей, а также подготовила к продаже свой дом. Как сообщили СМИ, Примадонна покинула РФ.

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