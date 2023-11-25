По словам актера, это была банальная драка во время его спортивной карьеры.

Звезда "Скаженого весілля", бывший спортсмен Арам Арзуманян признался, что имеет судимость.

В интервью Алине Доротюк актер рассказал, что получил условный срок за драку. Инцидент произошел поздно ночью после чемпионата Украины. В то время его компания из трех человек не делила такси с тремя другими парнями.

"Это никак не связано с криминальным миром, но я судим за "хулиганку", за драку. Подрались. Это была такая история после чемпионата Украины. Отметили, отдохнули, а потом не поделили такси. Кстати, у нас конфликт был с тренером "Беркута", тогда еще. Короче, избили их - их было трое, нас трое. Наутро все - я был в розыске. Ну пацаны горячие, банальная драка. Да, судимый, "условка", но я отбыл свое", - рассказал Арзуманян, уточнив, что получил 4 года.

Арам также отметил, что конфликт спровоцировала та компания, но оказалась слабее. Также актер отметил, что, по некоторой информации, тренер "Беркута" сейчас тренирует спецназ РФ в Крыму.

"То есть меня еще и за доброе дело судили", – иронично добавил актер.

Напомним, ранее украинский актер Арам Арзуманян рассказал, как российские оккупанты обстреляли его жилой комплекс из "Градов". В этот момент он находился дома, поэтому ему было очень страшно.

Вас также могут заинтересовать новости: