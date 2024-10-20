Мальчик благодаря тому, что Мирошниченко усыновили его, в развитии догнал своих сверстников.

Жена известного украинского ведущего Тимура Мирошниченко - блогерша и юрист Инна - поделилась трогательным видео с приемным сыном. Женщина продемонстрировала, как изменился мальчик за время пребывания в их семье.

Как известно, 3-летнего Марселя звездные супруги усыновили 1 год и 4 месяца назад. За это время мальчик очень изменился. Во-первых, он уже догнал по развитию своих сверстников. А также улучшилось состояние его здоровья. Марсель родился преждевременно. Его вес составлял всего 1 кг 400 г. У ребенка были врожденные болезни, из-за чего биологические родители отказались от него еще в роддоме.

После этого Марсель попал в приют, где провел более года своей жизни. Но ему повезло, и Мирошниченко решили усыновить мальчика и подарить ему надежду на счастливое детство и выздоровление. Действительно, блогерша и ведущий много времени уделяют не только воспитанию приемного сына, но его физическому состоянию. Сейчас здоровье Марселя значительно улучшилось, но его еще ждут новые операции.

В своем Instagram Инна опубликовала видео, на котором показала, как изменился сын за этих почти 1,5 года. Часть кадров сделана в первые дни Мирошниченко с сыном, а другая - совсем недавно. Заметно, что мальчик очень вырос, а также невозможно не обратить внимание, что он стал более счастливым и улыбчивым.

В подписи к ролику женщина отмечает, что детский дом - это не место детей, каждый из них заслуживает быть счастливым и, чтобы у него была семья.

"Марсель - мой бесконечный источник мотивационных видео! Каждый ребенок заслуживает расти в семье", - подчеркнула жена шоумена.

К слову, звездные супруги воспитывают также двух биологических детей - 6-летнюю Мию и 4-летнего Марка. А в этом году они удочерили 8-летнюю девочку Ангелину.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко рассказала об изменениях в отношениях между приемными детьми. Она показала совместные кадры Ангелины и Марселя.

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