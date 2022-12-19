Ходя слухи, что шоумен развелся со своей второй женой Кристиной Горняк.

Уже не первый месяц пресса и поклонники поговаривают о том, что телеведущий Владимир Остапчук расстался со своей второй женой, нотариусом Кристиной Горняк. Сами партнеры это никак не комментируют, но вот в их жизнь лезут все, раскрывая различные подробности.

Например, сейчас травести-дива Монро в своем Telegram-канале рассказала, что у Владимира уже есть новая возлюбленная:

"А у телеведущего Остапчука новая краля. Вроде бы та, которая помогает восстанавливать аккаунты в Instagram. Она и ему помогала вернуть аккаунт".

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Также в TikTok появился ролик, в котором сопоставили публикации в stories Остапчука и журналистки Екатерины Полтавской. Выяснилось, что они вместе публикуют фотографии с одних и тех же локаций. Катя даже недавно рассказала своим поклонникам, что больше не одинока. Однако касательно романтических отношений с Остапчуком ничего не говорила.

Личная жизнь Владимира Остапчука

Несколько лет назад телеведущий скандально развелся со своей первой женой Еленой Войченко. Они по сей день выясняют отношения, а также Вова жалуется на запрет бывшей жены общаться с детьми.

Практически сразу после первого развода шоумен закрутил роман с нотариусом Кристиной Горняк. Затем они поженились, а в 2022 году заявили, что планируют завести ребенка.

Впрочем долго их семейное счастье не длилось, и уже осенью все начали обсуждать их развод.

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