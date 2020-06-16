Шоумен Владимир Остапчук страстно станцевал с любимой (фото)
11:45, 16 июня 2020Звезды
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Телеведущий устроил испанский вечер со своей возлюбленной Кристиной.
Владимир Остапчук станцевал с любимой / фото instagram.com/vova_ostapchuk
Популярный украинский шоумен Владимир Остапчук страстно станцевал со своей любимой девушкой Кристиной на кухне.
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В Инста-сториз пара опубликовала видео, на котором зажигательно станцевала "латину". Напомним, что Остапчук принимал участие в шоу "Танцы со звездами", а Кристина занимается хореографией еще с детства. Поэтому танцевальные па они исполнили с легкостью.
На кадрах Кристина Горняк предстала в эффектном красном платье, показав стройные ножки. А Остапчук танцевал в светлых брюках и белой футболке.
Остапчук опубликовал видео / фото instagram.com/vova_ostapchuk
Как сообщал УНИАН, ранее телеведущий Владимир Остапчук рассказал об отдыхе в Куршавеле.
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