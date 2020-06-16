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Шоумен Владимир Остапчук страстно станцевал с любимой (фото)

11:45, 16 июня 2020
Звезды
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Владимир Остапчук станцевал с любимой / фото instagram.com/vova_ostapchuk

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В Инста-сториз пара опубликовала видео, на котором зажигательно станцевала "латину". Напомним, что Остапчук принимал участие в шоу "Танцы со звездами", а Кристина занимается хореографией еще с детства. Поэтому танцевальные па они исполнили с легкостью.

На кадрах Кристина Горняк предстала в эффектном красном платье, показав стройные ножки. А Остапчук танцевал в светлых брюках и белой футболке. 

Остапчук опубликовал видео / фото instagram.com/vova_ostapchuk

Как сообщал УНИАН, ранее телеведущий Владимир Остапчук рассказал об отдыхе в Куршавеле.

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