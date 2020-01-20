"Полный спектр эмоций": телеведущий Владимир Остапчук рассказал об отдыхе в Куршавеле

Остапчук сообщил, что увидел там снег, Собчак и Бузову.

Украинский телеведущий, участник проекта "Танцы со звездами" Владимир Остапчук рассказал о своем отдыхе во время зимних каникул.

В комментарии сайту ТСН.ua он признался, что предпочитает зимний отдых, поэтому вместе с друзьями на несколько дней был в Куршавеле.

"Да, я с компанией друзей отдыхал в Куршавеле. Я вообще "холодный" человек и я люблю холодный климат, поэтому я поехал на "покатушки". Я очень долго лыжами занимался, хотел встать на сноуборд, не получилось. Упал три раза и решил вернуться к лыжам", - отметил Владимир.

По словам артиста, он очень хорошо отдохнул и почувствовал полный спектр эмоций.

"Очень классно отдохнул, погода идеальная была. Увидел снег, Ксению Собчак, Ольгу Бузову, все увидел. Отравился устрицами, поэтому полный пакет зимнего отдыха у меня был", - поделился воспоминаниями ведущий.

Он отметил, что завидует всем своим коллегам, кто на море, поэтому планирует и сам вскоре позагорать.

Как сообщал УНИАН, ранее Остапчук подтвердил новость о разводе с женой.