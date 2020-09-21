Актер сериала "Папины дочки" Владимир Чуприков умер 19 сентября от внезапной остановки сердца.

Об этом сообщается на сайте Российского академического молодежного театра.

"Спасибо за поддержку! Володя умер в деревне (на даче) в Ивановской области. Предварительная причина смерти - остановка сердца. Я пока в Москве. Утром выезжаю к нему", - рассказала жена Чуприкова.