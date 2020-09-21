Владимир Чуприков / фото АГН «Москва»
Актер сериала "Папины дочки" Владимир Чуприков умер 19 сентября от внезапной остановки сердца.
Об этом сообщается на сайте Российского академического молодежного театра.
"Спасибо за поддержку! Володя умер в деревне (на даче) в Ивановской области. Предварительная причина смерти - остановка сердца. Я пока в Москве. Утром выезжаю к нему", - рассказала жена Чуприкова.
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