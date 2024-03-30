Эта трагедия произошла еще 10 лет назад.

Известная оперная певица Алена Гребенюк растрогала историей о смерти своего жениха Каро Дадаяна, с которым была вместе пять лет. По словам женщины, 10 лет назад они готовились к свадьбе, но сердечный приступ забрал жизнь ее возлюбленного, поэтому они так и не поженились.

Для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" артистка рассказала, что ее жених не жаловался на здоровье, поэтому его смерть стала неожиданностью для нее. По ее словам, это произошло внезапно.

"Мне было 36-37 лет. Сейчас мне 48 лет. Уже 10 лет его нет. Мы готовились к свадьбе. Два взрослых человека, у которых есть дети. Это было 2 февраля. Это жизнь, она длится. Если ты уже это пережил, осознал, что так произошло, что ничего не изменить… У него случился сердечный приступ", - поделилась исполнительница.

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Она добавила, что врачи пытались спасти жизнь ее возлюбленного, но у них ничего не получилось.

"Мне врачи говорили, что около часа – полтора его вытаскивали из этого состояния, но не смогли. Ничего не сделали. Это пол часа", – отметила Гребенюк.

Напомним, сейчас Алена Гребенюк вновь нашла свою любовь и даже стала невестой. При этом со свадьбой она не спешит.

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