Певец устроил осеннюю фотосессию с родными.

Известный украинский певец и военный Виталий Козловский показал своего маленького сына Оскара. Знаменитость поделился новыми кадрами с мальчиком и женой - пиарщицей Юлией Бакуменко.

Артист и его избранница решили устроить осеннюю фотосессию под открытым небом. У семьи получились атмосферные фотографии из парка, которые 39-летний исполнитель опубликовал в своем Instagram. Виталий и Юлия по очереди позировали на камеру на руках с малышом.

Мальчик, которому на днях исполнилось 8 месяцев, был одет в белый комбинезон и желтую шапку, а его звездный папа примерил кожаную куртку и джинсы. Идентично была одета и Бакуменко. Невозможно не заметить, что Оскар - это копия артиста, а еще он заметно подрос за последнее время.

Видео дня

"Мой Оскар!" - лаконично подписал снимки с сыном Козловский.

В комментариях под постом звезды подписчики оставили немало комплиментов для маленького Оскара. Поклонники разделились на два лагеря: кто-то пишет, что мальчик - копия Виталия, а другим кажется, что он больше похож на маму:

"Это же надо быть таким похожим"

"Очень красивые фото"

"Копия папа"

"Какие вы милые, будьте счастливы и здоровы"

"Очень похож на маму"

К слову, Оскар родился в феврале 2024 года. Впервые о появлении на свет первенца Козловский рассказал в апреле, а за месяц до этого объявил, что он женился на Бакуменко. В июне прошлого года певца мобилизовали. Долгое время он служил в рядах Национального президентского оркестра при Министерстве обороны. Там он выполнял задачи рядового солдата.

Напомним, ранее Виталий Козловский рассказал, где служит и какие задачи выполняет на фронте. Певец ответил, влияет ли на службу его публичность.

Вас также могут заинтересовать новости: