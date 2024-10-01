Певец ответил, влияет ли на службу его публичность.

Известный украинский певец и военный Виталий Козловский рассказал о службе в ВСУ. Артист поделился, чем занимается на передовой.

В своем Instagram исполнитель опубликовал пост, в котором призвал подписчиков помочь собрать средства на нужды военных. А также рассекретил, что в начале весны его перевели в 22-ю отдельную механизированную бригаду.

Сейчас бойцы из этой бригады ведут бои Клищиевку, Андреевку, Часов Яр, Донецкой области. Более того, по его словам, именно эта бригада была одной из первых, кто вошел на территории российской Курщины.

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Козловскому в 22-й ОМБр поручили заниматься обеспечением военных. А также знаменитость закрывает потребности родных погибших или без вести пропавших воинов. Виталий признается, что его публичность стала преимуществом для войска, поскольку он может привлечь к помощи большое количество людей.

"Весной меня перевели в 22-ю отдельную механизированную бригаду. Это сильная боевая бригада: бои за Клещеевку, Андреевку, Часов Яр. А еще на ее плечах очень рискованная и сложная операция - бригада стала одной из первых, кто вошел в Курскую область. Много работы, много потребностей. Сейчас командование поручило мне две задачи. Первая - это обеспечение бригады всем необходимым для выполнения боевых задач. Вторая моя задача - патронат. Другими словами закрытие потребностей семей погибших и без вести пропавших воинов. Моя публичность - это сейчас мой инструмент", - написал певец.

Как известно, Козловского мобилизовали в июне 2023 года. До 22-й ОМБр он служил в рядах Национального президентского оркестра при Министерстве обороны. Там Виталий был рядовым солдатом.

Напомним, ранее Виталий Козловский впервые рассказал, как начались его отношения с женой.

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