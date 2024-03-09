По словам Беспалова, беременность жены Козловского может быть пиаром.

Недавно певец и военный ВСУ Виталий Козловский удивил новостью о том, что женился во время полномасштабного вторжения. Поговаривают, что его супругой стала пиарщица Юлия Бакуменко.

А сейчас и вовсе появилась информация о том, что девушка беременна. Как рассказал блогер Богдан Беспалов со ссылкой на свои источники, вскоре Козловский впервые станет отцом.

По мнению блогера, ситуация сложилась неоднозначная, так как, продолжил Беспалов, Козловский предпочитает "шоколадное мороженое" (однополый секс, - УНИАН).

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"Если это так, возникает вопрос: зачем это ей? Скорее всего, о предпочтении певцом шоколадного мороженого девушка знает, следовательно, назревает два варианта: либо это договорный брак для медийности, либо она слепая фанатка, которая верит во все, что скажет Козловский", - написал Беспалов на своем сайте.

Он добавил, что история с беременностью может быть отличным пиаром для Виталия, так как его музыкальная карьера переживает не лучшие времена.

Напомним, беременная Джамала рассекретила пол третьего ребенка.

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