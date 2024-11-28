Он поздравил женщину с праздником.

Популярный украинский певец Виталий Козловский впервые показал свою тещу Викторию Владимировну.

Оказалось, что вчера, 27 ноября, у женщины был день рождения. По случаю праздника артист трогательно обратился к ней в своем Instagram.

"Поздравляю самую лучшую тещу и Оскароносную бабушку с днем рождения! Очень любим вас! Желаем здоровья и душевного покоя", - написал Козловский и показал совместное фото, на котором он позирует вместе с женой Юлией, сыном Оскаром и тещей.

Видео дня

Сколько лет исполнилось имениннице - он не отметил.

Также артист рассказал, какой презент получила теща. Они вместе с женой поздравили Викторию цветами и подарили семейный портрет, который теперь украшает ее квартиру.

К слову, певец Виталий Козловский в этом году женился и стал отцом. Сначала он не рассекречивал имя своей избранницы, однако потом рассказал, что это Юлией Бакуменко, которая много лет была его пиар-менеджером. Кстати, недавно их общему сыну Оскару исполнилось 9 месяцев.

Напомним, ранее Виталий Козловский впервые рассказал, как начались его отношения с женой.

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