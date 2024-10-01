Виталий Козловский впервые рассказал, как начались его отношения с женой

Он признается, что сейчас счастлив.

Украинский певец Виталий Козловский раскрыл подробности своих отношений с женой Юлией Бакуменко, которая многие годы была его пиар-менеджером. Их профессиональные отношения постепенно переросли в личные, а потом и в семейные. Сам Виталий отметил, что их роман стал серьезнее во время пандемии, а война только укрепила их союз.

"Отношения стали серьезнее во время пандемии, а закрепились они во время войны", — поделился музыкант в интервью для "Люкс ФМ".

Сейчас Козловский не скрывает радости от того, как изменилась его жизнь с появлением сына Оскара. Певец признается, что ребенок стал для него источником вдохновения и мотивации. Ради своего сына Виталий готов идти на любые жертвы, ведь мальчик подарил ему новую радость и смысл жизни.

"Жизнь изменилась к лучшему. Для меня сын – это как маяк сегодня. Я думаю, если бы его не было, может, и меня бы не было. Он мне дает такое воодушевление и уверенность, желание и жажду жизни, что я очень счастлив, что наконец-то в моей жизни есть вот такой особенный маленький мужчина, ради которого я готов пойти на все", — откровенно рассказал певец.

Виталий Козловский: личная жизнь

Виталий Козловский, известный украинский исполнитель, долгое время держал свою личную жизнь подальше от публичного внимания. Однако, его роман с пиарщицей Юлией Бакуменко привлек внимание поклонников. Сейчас пара воспитывает сына Оскара, которому уже семь месяцев. Козловский часто делится семейными моментами в социальных сетях, подчеркивая, что именно семья стала для него основным источником счастья и силы в трудные времена.

Также у него был роман с Раминой Эсхакзай, они даже готовились к свадьбе. Однако, как выяснилось позже, это был всего лишь пиар.

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