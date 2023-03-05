Музыкант поделился опытом в недавнем интервью.

Украинский певец Виталий Козловский в интервью YouTube-каналу GLOSTER FM рассказал о необычных предложениях, которые поступали ему по поводу выступлений. Так, например, однажды его пригласили в сауну, однако музыкант ответил отказом. Вот что он сам сказал по поводу этого случая:

"Предлагали концерт в сауне, но я до сих пор не могу разобраться, была ли это правда. Бывает, что журналисты закидывают какую-то уловку, а потом рассказывают, на каких условиях и так далее. Телевидение всегда такую фигню делало. Но, конечно, мы не согласились. Там выступать - это себя не уважать".

В сауну артиста звали неоднократно. Певец вспомнил еще один случай, когда его пригласили на вечеринку туда. Инициатором была 45-летняя женщина. Козловский не раскрыл ее имени, однако уточнил, что выглядела она привлекательно.

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"Женщина, кстати, была очень красивая. Фотографию мне ее прислали. Мне написали, что хотели бы сделать концерт (они это называли концертом) в нетривиальных условиях в сауне. Мы от этого отказались, я не жалею", - добавил исполнитель.

Кто такой Виталий Козловский

37-летний украинский певец, Заслуженный артист Украины родом со Львова. Свою карьеру начинал под покровительством продюсера Игоря Кондратюка, однако позже у артиста произошел конфликт с продюсером, который знаменитости не могут уладить по сей день.

Сейчас Козловский выступит сольно. После 24 февраля он неоднократно говорил о разрушительной войне, которую в дома украинцев принесла РФ.

Напомним, Козловский ответил, почему перестал работать с Игорем Кондратюком.

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