Их сотрудничество закончилось еще десять лет назад, но публичные выяснения отношений продолжаются до сих пор.

Украинский певец Виталий Козловский рассказал о том, как сейчас относится к своему экс-продюсеру Игорю Кондратюку. Их совместная работа закончилась 10 лет назад, но с тех пор начались скандалы и судебные разбирательства, которые не прекращаются до сих пор.

В интервью Новости.LIVE Виталий рассказал, что он решил уйти от Кондратюка, так как ему надоело то, что на нем наживаются. Он хотел уладить это мирно и выплатить Кондратюку неустойку с нескольких концертов, но тот не согласился.

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Вот что сейчас говорит артист:

"Вместо того, чтобы нормально отпустить, он меня драконил все эти 10 лет и не давал мне нормально жить. То, как он меня истреблял в эти годы, чести ему не делает".

Также Виталий Козловский заметил, что его отношение к бывшему продюсеру после 24 февраля крайне изменилось. Только сейчас музыкант окончательно осознал для себя, что в конфликте виноват не он, а именно Кондратюк:

"Я наконец-то понял, что он супер недобросовестный человек. Об этом всегда говорил мне мой папа. А я всегда считал, что где-то я наверняка в чем-то виноват перед ним. Он г*внюк, все. Вот не хочу сейчас подбирать слов, не хочу оправдывать себя, не хочу казаться каким-то невоспитанным".

Напомним, Козловский ответил, почему в 2018 выступал в Москве.

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