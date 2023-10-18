Его перевели в другую часть.

Украинский певец и военный ВСУ Виталий Козловский неожиданно заявил, что он больше не в Нацгвардии. Рассказать все подробности он пообещал со временем.

"Больше не в Нацгвардии! Очередной этап начат. Подробности позже", - написал артист в Instagram.

Однако ранее он говорил, что его перевели в другую воинскую часть. Сейчас он находится в Киеве. По его словам, в новой части у него будет больше возможностей помогать военным.

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Известно, что повестка Козловскому пришла летом 2023 года. Он без капли сомнений пришел в военкомат, прошел военную подготовку и принял присягу.

Кроме того, ради службы на фронте ему пришлось изменить имидж. Побратимы побрили Козловского налысо.

Виталий Козловский - последние новости

Недавно стало известно, что Козловский не получает военную зарплату в полном объеме. Большая часть зарплаты списывается на погашение долгов перед его экс-продюсером Игорем Кондратюком.

Козловский сообщил, что пытался договорится с Кондратюком о приостановлении выплат во время войны, однако тот отказался. Продюсер, в свою очередь, назвал Козловского лжецом.

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