По словам Козловского, Кондратюк отказался приостановить отчисления во время войны.

Певец и военный ВСУ Виталий козловский рассказал, почему его бывший продюсер Игорь Кондратюк забирает у него часть военной зарплаты. Как оказалось, после ухода Козловского от Кондратюка он не должен был ему ни копейки.

Однако во время одного из концертов он исполнил несколько песен, о чем его попросила публика. А права на эти хиты пренадлежали как раз таки Кондратюку. В результате продюсер подал иск в суд, обвинив певца в нарушении авторских прав.

Как рассказал Виталий, суды длятся уже более 10 лет. За это время он выплатил Кондратюку миллион гривень и еще должен два миллиона.

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"Когда сотрудничали, я на тотальном доверии подписывал любые бумаги с напутствием: "Твое дело петь. Документы это просто формальность, подписывай, а по-человечески мы всегда договоримся". Вот я и был уверен, что найдем общий язык и достигнем с ним согласия. Во всяком случае, я не раз был инициатором предложения встретиться, обсудить и найти решение. От встреч Кондратюк категорически отказывался. Следствие – судебные иски против меня за нарушение авторских прав", - вспоминает певец.

Сейчас, как говорит Козловский, военная часть отчисляет от его зарплаты процент на погашение исполнительных производств - и в пользу Кондратюка, и штраф в госбюджет.

"Производств несколько, поэтому после всех отчислений от зарплаты остается где-то половина, которую я должен получать. Но и этот остаток, попав на мою карточку, сразу блокируется и списывается исполнительной службой почти полностью", - говорит артист.

Он добавил, что на самом деле это проблема во время военной службы, потому что военные часто сами закупают все необходимое, а у Козловского такой возможности нет. В связи с этим он обращался к Кондратюку, чтобы тот приостановил отчисления, но продюсер отказался.

В итоге Козловский отметил, что будет продолжать погашать долг перед экс-продюсером.

Напомним, ранее продюсер заявил, что Кондратюк забирает у Козловского "львиную часть" военной зарплаты. За это Кондратюка гневно осудила актриса Ольга Сумская.

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