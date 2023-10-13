По его словам, взимание делается согласно закону.

Продюсер Игорь Кондратюк высказался относительно долга певца и военного ВСУ Виталия Козловского. Он обвинил своего экс-подопечного во вранье и сказал, что часть его военной зарплаты взимается согласно законодательству Украины.

"Здесь один заслуженный певец, орденоносец, по имени Виталий Козловский (далее – ВК) разносит "новость" о том, что я во время войны забираю "львиную долю" его, военнослужащего, зарплаты. Он, как всегда – обманывает. Хотя о таком упорном рецидивисте-обманщике целесообразнее употребить слово "лжет". Итак, с момента постановки ВК на учет в одну из частей Нацгвардии в мою пользу согласно исполнительному производству взимается 1/5 часть его зарплаты. Взимание делается согласно закону. Их же нужно выполнять, не правда ли? В августе я получил 4608,26 гривен, в сентябре – 4586,70 гривен. Повторяю, это – 20% от нынешней зарплаты ВК", – написал Кондратюк на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в 2019 и 2020 году Козловский ему ничего не выплачивал. В 2021 году он заплатил 28627,11 гривень. В 2022 году, по словам Кондратюка, он получил 4981,22 грн, а в 2023-м - 9, 96 грн.

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"Пока в общей сложности аж 42 803,29 грн. Где-то 2% от суммы которую он, неразумный рецидивист-нарушитель авторского права, задолжал. Информация о судах открыта, и есть в реестре судебных решений, и в реестре должников", – добавил Кондратюк.

За что Козловский должен Кондратюку

На днях Виталий Козловский опубликовал пост, в котором рассказал, что после разрыва контракта с Кондратюком несколько раз исполнял старые хиты, права на которые принадлежат продюсеру. За нарушение авторского права Кондратюк подал иск в суд.

По словам Козловского, он уже выплатил миллион гривень, еще два миллиона должен. Сейчас он служит в ВСУ. Однако даже в это время Кондратюк отнимает "львиную долю" его военной зарплаты.

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