Девушке "прилетело" по лицу.

У популярной украинской певицы, актрисы и блогерши Анны Тринчер, которая ранее показалась с капельницей на Бали, произошел курьез на концерте. Исполнительница ударила участницу своей команды прямо по лицу.

Присутствующие на выступлении звезды сняли момент на видео и распространили его в TikTok на странице фан-клуба "Эксперты по плану "А". На кадрах видно, что во время исполнения одной из своих песен артистка ударила микрофоном свою танцовщицу.

Тринчер затанцевалась и не заметила, что рядом с ней находится девушка Анна, которая танцует на ее концертах. Следовательно, участнице балета сильно "прилетело" по лицу. По реакции самой певицы видно, что это произошло случайно и она в первые секунды даже несколько испугалась, не травмировала ли она девушку.

Однако сама Анна не растерялась и продолжила выступление, несмотря на удар. Она улыбалась на сцене и не подала знада, что только что ее ударили по лицу. Тринчер сделала короткую паузу в концерте и попросила прощения у девушки и обняла ее.

"Это были спецэффекты. Аня, я тебя не убила? Прости. Иногда подстава бывает со спины, надо быть начеку", - сказала с юмором исполнительница.

В комментариях одни пользователи похвалили Тринчер за извинения перед девушкой и считают, что она сделала все правильно, поставив паузу в концерте. Одной были и те, кто назвал блогершу высокомерной:

"Главное, что смешно за то, что ударила в нос"

"Ох и смешно"

"Она хорошая как певица, так и человек"

"Тринчер очень высокого мнения о себе".

"Это уважение извиниться сразу, и не важно, что идет концерт"

Видно, что она просто человек!"

Напомним, это не первый курьезный случай на концерте Тринчер. Ранее она просто на сцене забыла слова песни. Исполнительница на секунду растерялась, но потом продолжила свое выступление.

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