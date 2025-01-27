У популярной украинской певицы, актрисы и блогерши Анны Тринчер, которая ранее показалась с капельницей на Бали, произошел курьез на концерте. Исполнительница ударила участницу своей команды прямо по лицу.
Присутствующие на выступлении звезды сняли момент на видео и распространили его в TikTok на странице фан-клуба "Эксперты по плану "А". На кадрах видно, что во время исполнения одной из своих песен артистка ударила микрофоном свою танцовщицу.
Тринчер затанцевалась и не заметила, что рядом с ней находится девушка Анна, которая танцует на ее концертах. Следовательно, участнице балета сильно "прилетело" по лицу. По реакции самой певицы видно, что это произошло случайно и она в первые секунды даже несколько испугалась, не травмировала ли она девушку.
Однако сама Анна не растерялась и продолжила выступление, несмотря на удар. Она улыбалась на сцене и не подала знада, что только что ее ударили по лицу. Тринчер сделала короткую паузу в концерте и попросила прощения у девушки и обняла ее.
"Это были спецэффекты. Аня, я тебя не убила? Прости. Иногда подстава бывает со спины, надо быть начеку", - сказала с юмором исполнительница.
В комментариях одни пользователи похвалили Тринчер за извинения перед девушкой и считают, что она сделала все правильно, поставив паузу в концерте. Одной были и те, кто назвал блогершу высокомерной:
- "Главное, что смешно за то, что ударила в нос"
- "Ох и смешно"
- "Она хорошая как певица, так и человек"
- "Тринчер очень высокого мнения о себе".
- "Это уважение извиниться сразу, и не важно, что идет концерт"
- Видно, что она просто человек!"
Напомним, это не первый курьезный случай на концерте Тринчер. Ранее она просто на сцене забыла слова песни. Исполнительница на секунду растерялась, но потом продолжила свое выступление.