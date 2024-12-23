Исполнительница на секунду растерялась, но потом продолжила свое выступление.

С популярной украинской певицей Анной Тринчер, которая ранее объяснила, почему носит обручальное кольцо после развода с Волошиным, произошел конфуз. Исполнительница забыла слова песни во время выступления на сцене.

Известно об этом стало из видео в соцсети TikTok. Недавно знаменитость приехала с концертом в Познань, Польша. Во время выступления артистка выглядела непревзойденно и, похоже, чувствовала себя уверенно на сцене. Однако в какой-то момент что-то пошло не так. Тринчер забыла слова одного из своих хитов.

Речь идет о композиции "Зай", выпущенной в 2022 году. Певица не спела фразу припева и было заметно, что она несколько растерялась. Однако Анна быстро собралась и продолжила исполнение трека, будто ничего не произошло. Поклонники поддержали кумира, подпевая ей песню "Зай".

Присутствующие сняли момент на видео и распространили в сети. Видео появилось на фан-странице звезды в TikTok. Стоит указать, что обычно под такими видео можно встретить много комментариев пользователей, которые обсуждают инцидент. Однако этот ролик обошелся без них. Под ним есть лишь один комментарий юзера с смайликом в форме сердечка. Возможно, администраторы страницы удаляют негативные высказывания в сторону Тринчер.

Что известно о Тринчер

Анна популярна в Украине не только как певица, но и как блогерша. 23-летняя звезда стала известной благодаря своему участию в детском шоу "Голос Дети", а впоследствии - как представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", где она заняла 11 место. Также она известна ролью Наталки в популярном сериале "Школа". Тринчер активно ведет страницы в TikTok, Instagram и YouTube. Среди самых известных песен артистки такие: "Малиновые волосы", "Бар за баром", "Треш", "Колоски", "Який ти козак", "Зай" и другие.

Напомним, ранее Анна Тринчер рассказала, как изменились ее отношения с Александром Волошиным после свадьбы. Певица рассказала, что этот опыт сделал ее мудрее.

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