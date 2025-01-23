Певица обратилась за помощью к врачам.

Украинская певица Анна Тринчер, которая сейчас отдыхает на Бали, пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Об этом артистка написала в своем Instagram и показала фото с капельницей. Она отметила, что почувствовала проявления бали-бэлли, который сопровождается слабостью, тошнотой, диареей и слегка повышает температуру тела. Поэтому Тринчер обратилась к местным врачам.

"Да за что? Были проявления бали-бэлли, поэтому решила заказать капельницу и не париться больше", - пояснила Анна.

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Она также добавила, что за эту медицинскую процедуру заплатила на Бали кругленькую сумму, а именно 120 долларов (примерно 5 тысяч гривень).

Позже Тринчер опубликовала новое фото и сообщила, что ей уже стало значительно лучше.

"Бали проверяет меня на стойкость... Все супер, я наконец-то нормально себя чувствую".

Напомним, ранее певица Анна Тринчер рассказала о свидании с мужчиной после развода и чем он ее разочаровал. Она также назвала причину, по которой пока не хочет строить новые романтические отношения.

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