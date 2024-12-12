Певица рассказала, как пережила разрыв отношений с бывшим.

Украинская певица Мишель Андраде долгое время не высказывалась о личной жизни, однако в последнее время она все чаще комментирует предыдущие отношения, о разрыве каких объявила в ноябре. По сети ходили слухи, что экс-бойфренд исполнительницы после расставания закрутил роман с другой известной артисткой - 42-летней Верой Брежневой. Звезда впервые прокомментировала это и рассказала, как пережила разрыв с любимым.

Как известно, блогер-сплетник Богдан Беспалов еще в апреле "слил" избранника Андраде. Тогда он отметил, что певица встречается со старшим более чем на 10 лет столичным банкиром Романом Буничем. Сама знаменитость также делилась, что ее возлюбленный работает в банковской сфере, но не раскрывала его имя. В ноябре она сообщила, что разошлась с мужчиной.

По словам Мишель, она до сих пор не оправилась от разрыва. Ей пока сложно вспоминать предыдущие отношения, поэтому на вопросы Натальи Тур для программы "Тур звездами" она отказалась отвечать.

"Как и на интервью, так и сегодня мне трудно говорить об отношениях, на самом деле. Я пока закрыта к этим ответам. Я знаю, что это очень интересно, что людям нужна такая "пища". Но просто пока ничего не могу говорить", - отметила артистка.

Журналистка также поинтересовалась, действительно ли ее бывший после расставания закрутил роман с Брежневой. Исполнительницу после развода с Меладзе заподозрили в романе со столичным богачом. Позже Беспалов также отмечал, что избранником звезды стал экс-возлюбленный Андраде.

По словам Мишель, в этих слухах есть много неправды. Она не стала вдаваться в подробности, потому что говорит, что не хочет, чтобы о Вере и ее бывшем писали или говорили плохие вещи. В то же время Андраде назвала имя своего экс-бойренда и подтвердила, что его действительно зовут Роман.

"Мне супер нравится то, что я знаю правду. Я знаю, как создаются сплетни. Я могу одно сказать - в этой истории очень много чего неправдивого. Я бы не хотела, чтобы кого-то показали плохим человеком - Веру или Романа. Они прекрасные люди, я бы не хотела, чтобы о них писали плохие вещи, потому что никто ничего не сделал. Все! Я не знаю, но мы не вместе" - ответила артистка.

Напомним, ранее Мишель Андраде после расставания с бойфрендом заговорила о детях. Певица ответила, готова ли она стать мамой.

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