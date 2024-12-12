Певица ответила, готова ли она стать мамой.

Известная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде неожиданно заговорила о детях. Исполнительница, которая в ноябре сообщила, что разошлась с состоятельным бойфрендом, ответила, готова ли родить малыша.

В комментарии для подкаста "Комната инсайтов" артистка поделилась, что раньше у нее возникали сомнения относительно того, действительно ли она хочет вообще когда-то родить дочь или сына. У нее возникали мысли, что важность продолжения рода ей навязало общество. Однако со временем Мишель поняла, что она действительно хочет стать мамой и создать свою семью.

"Я раньше думала, что я хочу семью, потому что так у всех. Потом у меня был период, типа: "А нужна мне эта семья? Это мое личное желание? Или навязанное, потому что так должно быть?". А сейчас на самом деле я понимаю, что я очень хочу создавать свою семью", - отметила Андраде.

По словам звезды, она не может до конца ответить, готова ли она к появлению новорожденного в ее жизни, однако, если бы она сейчас забеременела, то точно бы дала жизнь этому ребенку. Певица признается, что у нее совсем нет опыта воспитания детей, но она уверена, что в будущем сможет встретить любимого человека и создать с ним крепкую семью.

"Я не знаю, готова ли я к детям, но, если я буду знать, что я беременна, то мне не будет страшно, потому что мне уже не 16. Я уже смогу своего ребенка чему-то научить и воспитывать его. У меня есть подруги, у которых есть дети, но я просто сижу рядом и не хочу ничего говорить, я не знаю, что говорить. Просто я знаю, что ребенок - это губка, что ты ему не скажешь, он все поглощает. Я не могу говорить, что я на 100% готова. Я просто знаю, что я хочу детей и семью хочу", - заверила знаменитость.

К слову, несколько месяцев назад Андраде разорвала отношения со столичным богачом. Ходили слухи, что ее бойфрендом был на 10 лет старший банкир Роман Бунич. Сама артистка подтверждала, что ее избранник работает в банковской сфере, но тщательно скрывала его имя и не показывала поклонникам. Именно Мишель была инициатором расставания, но она также признавалась, что сложно переживала разрыв и скучает за бывшим.

Напомним, ранее Мишель Андраде впервые рассказала о ссоре со своим экс-продюсером Потапом. Артистка отметила, что конфликт произошел еще до войны.

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