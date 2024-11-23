Певица вспомнила, как начинался ее путь к успеху.

Известная певица Вера Брежнева, которая на днях призналась, что снова влюблена, неожиданно обратилась к экс-супругу - продюсеру и композитору Константину Меладзе. Артистка выразила благодарность бывшему.

В своем Instagram знаменитость вспомнила, как начиналась ее карьера. Более 22 лет своей жизни исполнительница посвятила большой сцене. Как известно, первые шаги на пути к успеху Вера делала в составе группы "ВИА Гра".

Звезда опубликовала архивный снимок, сделанный во время фотосессии коллектива, а также поблагодарила Меладзе, что поверил в нее и дал возможность развивать свое творчество.

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"22 года назад эта сочная булочка стала частью легендарной группы, благодаря тому, что гениальный Константин Меладзе разглядел в ней талант и дал шанс проявить себя", - написала Брежнева.

Кроме того, певица поблагодарила также всех поклонников, которые поддерживали и интересовались ее творчеством в течение этих более двух десятилетий. А также выразила благодарность экс-избраннику за то, что привил ей любовь к музыке.

"Большое событие для меня и всех людей, кто любит меня, мое творчество, для всех, кто уже "вырос на моих песнях", благодарна всем вам за то, что вы со мной все эти годы! Благодарна Константину Меладзе за все: за любовь, за музыку в моей жизни. И очень благодарна себе за то, что с большой любовью и жаждой столько лет преданно иду по этому пути, сохраняя свет в сердце, даря его вам", - добавила артистка.

К слову, Вера и Константин состояли в браке 7 лет, однако в 2022 пара развелась. Точную причину разрыва они не раскрывали, но поговаривали, что они могли разорвать отношения из-за разных политических взглядов. В последнее время ходят слухи, что Брежнева успела закрутить новый роман в Киеве, а ее бойфрендом стал банкир Роман Бунич. Сама звезда не подтверждала этого, а лишь признавалась, что влюблена.

Напомним, ранее Брежнева со слезами рассказала, как пережила развод с Меладзе. Певица поделилась, с какими страхами столкнулась после разрыва с композитором.

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