Фотографии до и после операций очень отличаются.

Участница 12 сезона шоу "Холостяк" Виктория Варлей показала, как выглядела до "тюнинга" и рассказала, какой наибольший вес у нее был.

Актриса поделилась фотографиями, сделанными 11 лет назад. Тогда она весила 58 килограмм при росте 173 сантиметра. По словам Варлей, это был ее максимальный вес.

"Какие щечки", - подписала фото Варлей.

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Вероятно, ей не нравился такой внешний вид, поэтому она решилась на перемены. Сейчас 38-летняя Варлей выглядит совсем иначе. Девушка сделала бесшовную нижнюю блефаропластику (операция на веках) и частичное удаление комков Биша (операция, направленная на извлечение скоплений жира на щеках). Также она увеличила грудь, а после проекта "Холостяк" решилась на увеличение губ.

Виктория Варлей - что о ней известно

Виктория Варлей - украинская актриса, мечтающая покорить Голливуд. В первом выпуске шоу "Холостяк" она призналась главному герою Алексу Топольскому, что состояла в отношениях со своим коллегой Тарасом Цымбалюком.

Они познакомились во время съемок сериала "СуперКопы". Пара была вместе три года, однако их пути разошлись. Сейчас они дружат.

"Очень люблю Тараса как друга. Он невероятный человек. Но считаю, что мы с Тарасом и по отдельности две яркие личности", - сказала ранее Варлей.

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