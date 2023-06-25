У артиста проблемы со здоровьем.

Украинский музыкант Виктор Павлик пожаловался на плохое самочувствие после похода в баню. Ему стало плохо после того, как он нырнул в холодный бассейн.

Его супруга Екатерина Репяхова рассказала, что у Виктора Франковича земля из-под ног уходит и темнеет в глазах после такого контраста. Поэтому они решили обследоваться и поехали в больницу.

"Делали дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов. Не пил кофе утром, не курил. А какие-то атеросклеротические бляшки есть", - написала Катя в инста-сториз.

Видео дня

Также Репяхова отметила, что Павлик после травмы руки проходил курс ударно-волновой терапии, однако она пока не дала никаких результатов. По ее словам, рука у артиста болит по-прежнему.

Однако Екатерина отметила, что несмотря ни на что любит своего мужа.

"Его возраст дает о себе знать. Но я все равно его люблю", - написала девушка.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика пожаловалась на проблемы со здоровьем. Из-за нервов у нее испортился аппетит, из-за чего у нее не было сил даже держать на руках маленького сына. Более того, она недавно едва не потеряла сознание прямо на улице.

Вас также могут заинтересовать новости: