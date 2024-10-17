Виктор Бронюк назвал наиболее эффективный метод похудения.

Украинский певец, лидер группы "ТиК" Виктор Бронюк похудел на 30 килограммов. Артист рассказал, как ему удалось избавиться от лишних килограммов и от чего пришлось отказаться.

Результаты исполнителя действительно впечатляют. Тело Бронюка стало более подтянутым, а размер его одежды уменьшился вдвое. По словам Виктора, однажды он просто захотел изменить свое тело и в целом свой внешний вид.

В течение многих лет артист только набирал лишний вес, но худеть ему не удавалось. Причиной этому стал напряженный концертный график. Из-за постоянных разъездов по разным городам Бронюк не мог наладить свое питание. Поздние ужины и стресс привели к тому, что вес певца достиг отметки 120 килограммов.

"После первого тура плюс 10 кг, после второго. И эти все отшучивания, что хорошего человека должно быть много, не работают. Реально тяжело было", - поделился знаменитость.

Вес начал влиять на подвижность и здоровье исполнителя. Ему было все сложнее выступать на концертах. Виктор начал испытывать нагрузку на скелет и сердце.

Первым этапом похудения был полный отказ от спиртных напитков. Бронюк уже 13 лет не употребляет алкоголь. Также звезда сцены наладил свое питание: его рацион стал сбалансированным и полезным. Не обошлось и без физической активности. Певец признается, что "спортзал не для него". Однако дважды, а то и трижды в день он гуляет со своей собакой.

"Говорят, что до 40 лет человек на гарантии, а дальше слетает с гарантии. Например, в студенческие времена ты мог спать пару часов в сутки, есть, что было под рукой, и ничего тебе не было из-за определенного биологического ресурса. Теперь бывает такое, что где-то в дороге что-то не то съел и становишься на каждой заправке. Вот приходится немножко держать себя в руках", - добавил солист коллектива "ТиК".

Напомним, ранее жена Жени Кота показала, как похудела за 3 месяца после родов. Наталья Татаринцева объяснила, как ей удалось избавиться от лишних килограммов.

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