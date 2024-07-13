Женщине удалось вовремя предупредить всех о похищении аккаунта.

Жена актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого - Ксения - наткнулась на мошенников в сети. Она рассказала в своем Instagram, что неизвестные взломали ее аккаунт в мессенджерах и начали просить деньги.

Позже преступники решили написали от имени Ксении ее мужу. К счастью, в тот момент пара ехала вместе в машине и решила пошутить над мошенниками. Переписку с ними женщина опубликовала потом у себя в сторис.

Сначала у Евгения спросили "как дела?", а потом начали просить прислать деньги. Мошенники захотели 25 000, якобы дать в долг до завтра. На что актер в шутку согласился, и спросил: "А те 60 000 ты уже потратила, что я тебе давал?". После этого сообщения недоброжелатели прекратили общение.

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Сама Ксения только с улыбкой прокомментировали этот инцидент и всю переписку охарактеризовала так:

"А это просто хитяра".

Удалось ли найти виновных в похищении аккаунта и наказать их - пока неизвестно. И, к счастью, никто из ее знакомых не отправил денег сомнительным лицам.

Напомним, ранее певец Владимир Дантес рассказал, как потерял крупную сумму из-за мошенников.

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