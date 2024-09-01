Слава Демин оценил первые концерты певицы.

Известный украинский ведущий и блогер Слава Демин высказался о загадочной артистке Klavdia Petrivna, которая наконец-то сняла маску и показала свое лицо. Знаменитость оценил шоу певицы в конце августа.

Как известно, 30 и 31 августа исполнительница дала первые сольные концерты в столичном Дворце Спорта. Звезда представила невероятное шоу, во время которого "раскрыла карты" и показала себя без масок и шляп.

Демин посетил второй концерт артистки и поделился мыслями о ее выступлении. Он высоко оценил шоу звезды. По его словам, Klavdia Petrivna - это хороший продюсерский проект с большим бюджетом.

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"Людей в первой фан-зоне было немного меньше чем на предыдущем концерте. Но в целом полный зал. Меня поразило как зрители с первой же песни бурно воспринимали артистку. Конечно, на концерте нужно удивлять, поэтому Соломия Опрышко, наконец, показала полностью свое лицо и теперь уже никто не будет сомневаться, что это не Маша Кондратенко. Относительно песен - здесь все топчик. Команда на сцене - топ. И даже звукорежиссер и режиссер света - топ. Мой вывод - все круто. Без сомнения, это хороший продюсерский проект с большим бюджетом. И я очень рад, что в Украине есть люди, которые создают такие проекты и готовы в это вкладывать и деньги, и свое время. А это значит, что украинская музыка идет только вперед", - отметил ведущий в своем Telegram-канале.

Однако, по мнению Демина, молодой исполнительнице Соломии Опрышко, которая пряталась под большими шляпами Klavdia Petrivna больше года, пока не хватает уверенности. Часто, по его словам, команда брала на себя главную роль на сцене, а певица оставалась в их тени.

"Что я заметил, когда Соломия была в образе то ей было легче на сцене, а вот когда она уже была собой, то я почувствовал недостаточную раскованность. Знаете, когда мы очень волнуемся, у нас могут быть, такие себе, движения робота. Но здесь можно все спихнуть на юность артистки и недостаточность опыта. Здесь на помощь приходил балет, музыканты и свет. Единственное - больше уверенности самой артистке. Чтобы все же она была главной на сцене, а не балет или музыканты", - подытожил Слава.

Напомним, ранее Маша Кондратенко призналась, почему выдавала себя за Klavdia Petrivna.

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