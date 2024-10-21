Слава Демин также признался, что сейчас находится в отношениях.

Известный украинский ведущий и интервьюер Слава Демин высказался об актрисе, звезде сериала "Крепостная" Ксении Мишиной. Он рассказал, почему им так и не удалось построить серьезные отношения.

Знаменитость уже много раз комментировал свои взаимоотношения с артисткой. На этот раз он раскрыл больше подробностей об их отношениях. Как известно, звезды много времени проводили в компании друг друга и показывали это в своих соцсетях. При этом Слава отметил, что романа между ними не было, как многие поклонники предполагали. Однако ведущий не скрывает, что чувства к Ксении у него действительно были.

Актрисе и ведущему не удалось построить отношения, поскольку этого не хотела Мишина, говорит Демин. Она не была готова к чему-то серьезному, кроме просто общения. Также интервьюер ответил, важны ли были для артистки его состояние и заработок. Слава уверяет, что это имеет значение для каждой женщины, но во время общения с Ксенией он не делал ей больших подарков и не оказывал материальную помощь.

"Я предложил Ксении отношения, а она сказала, что она к ним не готова. Мне кажется, что вообще каждой женщине важна финансовая составляющая в мужчине, чтобы он мог зарабатывать. У Ксении это также есть. До меня никак это не проявлялось. Я ей давал только какие-то советы по поводу работы, определенных ее начинаний. Платил за нее, когда шли погулять", - отметил интервьюер.

А вот на вопрос о том, был ли между ведущим и кинозвездой интим, Демин отвечать отказался. Он лишь сказал, что это их личное дело.

В дополнение, Слава сообщил, что сейчас его сердце занято. Он признался, что находится в свободных отношениях, но о своей избраннице рассказывать не стал.

"Вот сейчас у меня есть такие свободные отношения. Это человек, который просто такой, какой есть, и она мне подходит, и я ей подхожу. Мы идем параллельно. Для меня это важно, чтобы пара шла параллельно", - поделился знаменитость.

Напомним, ранее Слава Демин признался в чувствах к Злате Огневич.

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