Попенко работает в "Культурном Десанте".

Известный украинский актер, ведущий шоу "Загублений світ" Геннадий Попенко, который ранее высказался об артистах, выступавших в РФ, рассказал, чем занимается на фронте. Он рассекретил направление, которое сейчас возглавляет.

Знаменитость рассказал в интервью для "Апостроф Lime", что в начале полномасштабного вторжения он пошел в роту охраны, а позже пополнил ряды 59-й отдельной механизированной бригады. Сейчас артист в "Культурном десанте". Он занимается морально-психологическим состоянием бойцов.

"Культурный Десант" занимается мотивированием ребят не только через эмоцию вроде: "Эх, мы сейчас вам, ребята, "Лисапетный батальон" привезем". И не через скучный двухчасовой исторический рассказ, почему же началась война. Это уникальный комплекс мероприятий, которые подбираются под каждое конкретное подразделение, чтобы улучшить морально-психологическое состояние военных. Учитывается, где стоят ребята, какие задачи выполняют и тому подобное. Иногда это больше похоже на концерт, иногда - на разговор или познавательную лекцию. Самое ценное, что это все делают военнослужащие, которые через многое прошли", - поделился Геннадий.

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По словам Попенко, он возглавляет Запорожское направление "Культурного Десанта". Подразделение ведущего часто приезжает на боевые позиции к защитникам, где общается с ними или выступает для них.

"В нашем подразделении есть люди, которые были и десантниками, и минометчиками, и пулеметчиками Нацгвардии, но одновременно это одни из лучших украинских поэтов, музыкантов, которые являются абсолютными универсалами. И мы приезжаем к ним на боевые позиции. Бывает такое, что кукольные спектакли для ребят привозят, чтобы донести какой-то новый смысл. Когда ты видишь слезы, искренний смех, это очень важно, потому что не бывает после таких событий спокойных ребят, которые бы сказали просто: "Что-то было", - отметил артист.

Напомним, ранее Геннадий Попенко ответил, должны ли все артисты воевать.

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