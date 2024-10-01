Женя Галич также поделился, какие задачи выполняет в ВСУ.

Известный украинский музыкант, солист группы O.Torvald и военный Женя Галич, который ранее высказался об уклонистах, рассказал о службе в ВСУ. Знаменитость вспомнил один из дней на фронте, который стал самым страшным для него.

Как известно, артист стал на защиту страны в первые дни полномасштабного вторжения. Галич длительное время служил в самых горячих точках фронта. Однако сейчас, как признается военный, его отправили в столицу. Сам музыкант неохотно говорит о своей службе. Он лишь отметил, что в Киеве занимается материально-техническим обеспечением ВСУ.

"Я откомандирован в город Киев. Это не то, о чем можно говорить, но давайте сведем это к материально-техническому обеспечению Вооруженных сил", - поделился Женя в интервью для "24 канала".

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Галич также рассказал о своем самом страшном дне на фронте. Певец вспомнил, что это было осенью 2022 года в селе Ямполь, Донецкая область. По его словам, он вместе с собратьями попали в окружение оккупантов. Тогда, как признается артист, он думал, что этот день станет последним в его жизни.

"Когда мы попали в окружение, я думал, что, скорее всего, мы оттуда не выйдем. Было много смертей вокруг. Было страшно. Я боялся, что больше никогда не увижу близких людей", - добавил знаменитость.

Напомним, ранее Женя Галич признался, что у него была депрессия и алкоголизм. Артист объяснил, как поборол зависимость от спиртного.

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