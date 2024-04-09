По его словам, женщина пыталась сесть к нему в такси.

Украинский певец Меловин рассказал, что у него есть довольно странные поклонницы, которые присылают ему жуткие подарки или своими поступками заставляют его смущаться.

В программе "Люкс Фм" он сказал, что иногда случаются такие ситуации, о которых даже рассказывать страшно.

"Иногда меня это пугает, потому что иногда случаются такие странные курьезы, когда человек может быть просто нездоровым. Такое есть, и происходят стремные моменты. Был самый страшный момент, даже стыдно о нем говорить. Есть не очень адекватные люди, есть психически больные люди, у которых даже есть справка, я об этом знаю. Они могут сесть с тобой в такси. Вот у меня такое было, когда я подъехал на радиостанцию, и женщина пыталась сесть ко мне. Она держала дверь и хотела сесть ко мне", - признался певец.

Также он рассказал о странных подарках, которые ему присылают некоторые поклонницы.

"Подарки очень странные. Очень. Мерзкие такие. Трусы скомканные, без бирки, какие-то ложки для детей и записки "для наших с тобой детей", прям с описанием, такое. Очень странное", - добавил артист.

Напомним, ранее Меловин рассекретил свою неизлечимую болезнь.

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