Он рассказал, что узнал о ней совсем недавно.

26-летний украинский певец MELOVIN на днях сообщил, что неизлечимо болен. Тогда поклонники предположили, что у него стеатогепатит с выраженной активностью, однако сам артист точный диагноз не назвал.

И только сейчас он сделал признание на своей странице в Instagram. Знаменитость рассказал, что врачи диагностировали у него сахарный диабет MODY-типа.

Также MELOVIN поделился, как узнал о своей болезни. Он говорит, что у него постоянно были проблемы с весом - то он весит 85 килограмм, то 70. По его словам, он думал о том, что операция по удалению комков Биша спасет его лицо от напухания, однако перед хирургическим вмешательством ему нужно было сдать кровь. Вот тогда артист и узнал, что у него серьезные проблемы со здоровьем.

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"Это диабет, который съедает тебя изнутри, если ты вовремя не начнешь действовать", - сказал певец.

Кроме того, артист напомнил, что 14 ноября - день борьбы с сахарным диабетом. Поэтому он призвал поклонников следить за своим здоровьем.

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