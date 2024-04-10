Владислав Мицкевич признался, удалось ли ему одержать победу за деньги.

Украинский кулинар и участник восьмого сезона шоу "МастерШеф" и "Битва сезонов" Владислав Мицкевич откровенно рассказал, что пытался купить победу в проекте. Кулинар поделился, удалось ли ему это сделать.

По словам Мицкевича, он пытался купить победу разными путями. Для этого он общался с разными людьми, которые работают на проекте, но цели он так и не достиг:

Я пытался. Сразу на категорические "нет" идут. Максимально.

Также кулинар признался, что "заплывал как рыбка", начиная с журналистов шоу. Однако его старания были напрасными. Владислав отметил, что никому не удавалось купить победу на проекте.

"Никто никогда там не покупал победу. Это невозможно", - заявил кулинар.

Кроме того, участник проекта поделился подробностями съемок "МастерШеф". Как отметил Мицкевич, на шоу существует сценарий, где расписаны роли для каждого участника. По его словам, победителем становится "правильный" участник.

"Я всем советую, чтобы выиграть надо быть примерным, следить за метлой и плюс минус уметь готовить", - добавил Владислав.

Как известно, Мицкевич участвовал аж в трех сезонах, сначала в любителях, затем в профессионалах, а затем и в "Битве сезонов". Кулинар доходил до финала 2 раза, но так и не смог получить звание победителя

Напомним, ранее Владислав Мицкевич посвятил песню Оле Поляковой.

Вас также могут заинтересовать новости: