Снежана показала, какой они с мужем устроили сюрприз для дочери.

Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина - Снежана - поделилась редкими кадрами с дочерью Веселиной. Женщина рассказала об особом празднике в семье и показала сюрприз для девочки.

Сегодня, 7 сентября, дочь певца отмечает свой день рождения. Девочке исполнилось 14 лет. По случаю праздника супруги устроили сюрприз для Веселины и поздравили ее с 14-летием.

В своем Instagram Снежана опубликовала фотографию с мужем и дочкой, а также их котиком. В подписи к снимку она адресовала родному человеку теплые слова и пожелала ей всегда быть счастливой.

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"С днем рождения, наша красавица! Пусть твои зеленые глаза всегда сияют от счастья! Любим безгранично!" - обратилась к дочери супруга артиста.

Кроме того, женщина поделилась архивными кадрами в сети. В частности, она опубликовала фото 14-летней давности. На одной фотографии Снежана еще беременна Веселиной, а на второй девочка, вероятно, только появилась на свет.

Пара решила поздравить дочь и устроила сюрприз для нее. Утром звездный папа купил цветы для девочки и вручил ей букет на пороге их дома в Германии, где семья живет с начала полномасштабного вторжения. Веселина не скрывала радости и бросилась в объятия к папе.

В комментариях подписчики Снежаны присоединились к поздравлениям и оставили пожелания в день рождения Веселины:

"Наши поздравления Веселине! Пусть всегда везет!"

"С днем рождения вашу красавицу. Ангела хранителя и море счастья, и успехов по жизни"

"Поздравляю вашу красавицу и вас! Пусть жизнь будет полна того, что желает душа!

К слову, супруги также воспитывают 16-летнего сына Артура и 5-летнего сына Елисея.

Напомним, ранее Артур в этом году закончил украинскую школу в Германии, однако парень пока не планирует поступать в университет. Снежана Бабкина объяснила, почему сын не будет поступать в вуз.

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