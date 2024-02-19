Третьяченко отказался от идеи работать в РФ.

Украинский актер, сыгравший в сериале "Цвет страсти" Александр Третьяченко, рассказал, что с началом полномасштабного вторжения он и не думал, что когда-нибудь вернется в профессию. Но сейчас он хочет быть частью развития нового этапа украинского кино и сериального производства. Ведь еще много лет назад он выбрал быть частью украинского театра и кино.

Известно, что много лет назад он строил карьеру в России, но из-за пренебрежительного отношения отказался от этой идеи.

"Мой одноклассник подрабатывал в московском театре и дружил с Табаковым, которому тогда нужен был актер на роль. Друг меня ему и порекомендовал. На моем прослушивании был не сам Табаков, а другой преподаватель. Он сказал: "Сразу чувствуется этот х*хляцкий акцент", - рассказал актер в интервью 1+1.

Видео дня

Тогда же актер встретил киевского режиссера Виталия Семенцова, который предложил главную роль в одном из своих спектаклей. Предложение Виталия заинтересовало Александра больше, чем возможность играть в театре Табакова.

"Решил, что лучше останусь здесь, где не буду чувствовать этого пренебрежительного отношения. Мы за две недели поставили спектакль, который показывали в Октябрьском дворце в голубом зале - это был триумф", - поделился воспоминаниями актер.

Сейчас фильмография Александра Третьяченко насчитывает около 45 ролей, актер играет в театре. А также занимается развитием своего благотворительного фонда и помогает ВСУ.

Напомним, звезда "Маски-шоу" Барский высказался о переходе на украинский.

Вас также могут заинтересовать новости: