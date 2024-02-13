Женщина впервые объяснила причину.

Украинская актриса Виталина Библив, которая известна по сериалам "Женский врач", "Две матери", "На линии жизни" и многим другим киноработами, рассказала, почему снималась в российских проектах после 2014 года. Оказалось, что это было из-за долларового кредита, который она взяла на квартиру еще в 2008 году.

"Да, я снималась в российских проектах после 2014 года и объясню сейчас почему. Мое государство поставило меня в такие условия, что не сниматься в российских фильмах, чтобы зарабатывать деньги для оплаты кредита, я не могла", - отметила Виталина в интервью журналистке Алине Доротюк.

Женщина также добавила, что делала это и потому, что в украинском кино ей не давали ролей.

"Украинский кинематограф мне никакую работу не предлагал. То есть, государство требует от меня денег в банке, который развалился, кричат коллекторы и стучат по ночам и дням, говоря, что они заберут квартиру, а я в нее уже вложила. Поэтому, да, я снималась в проектах совместных российско-украинских", - рассказала Библив.

Далее она подчеркнула, что не участвовала в исключительно российских проектах.

"Я никогда не снималась в Москве, но я работала в российско-украинских проектах. Это факт. Но, когда я закрыла этот кредит, то я прекратила сниматься в них. Это было в октябре 2020 года", - добавила актриса.

Напомним, ранее украинская актриса Мила Сивацкая призналась, что любила РФ и верила пропаганде.

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