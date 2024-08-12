Иван Нави совсем недавно впервые показал свою избранницу.

Известный украинский певец Иван Нави объяснил, почему скрывал свою жену Романию, с которой в отношениях уже более 5 лет. Также артист ответил, есть ли место ревности в их семье.

Только осенью прошлого года стало известно, что исполнитель женат. Как рассказал Нави, еще 5 лет назад, в начале отношений они с Романией приняли совместное решение, что не будут афишировать свой роман. Однако после появления на свет первенца Дария, который родился в августе 2023 года, артист перестал скрывать возлюбленную.

"В шоу-бизе лучше, когда личное остается личным, потому что оно все может обернуться против тебя", - убежден певец.

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Иван признается, что до того, как он показал поклонникам жену, она ревновала его. Однако, по словам артиста, у любимой были на это причины, но сейчас ревности нет места в их отношениях.

"В начале ревность была, и не маленькая. Возможно, из-за того, что я мог давать какие-то поводы. Где-то себе позволял полайкать или написать что-то девушкам. Конечно, это было невинно. Но любимой было неприятно. Потом понял, что наши проблемы из-за моего поведения. Причина во мне. Если ты не даешь причин для ревности, то их и не будет", - добавил Нави.

Свадьба, как поделился певец, была скромной. Молодожены пригласили всего 20 гостей, среди которых были самые родные люди.

"Я не хотел делать ничего помпезного, а жена меня в этом поддержала", - сказал Иван.

К слову, Нави родом из Львова. Он участвовал в шоу "Голос страны". Иван начал музыкальную карьеру в 2015 году, и с тех пор он выпустил несколько песен, которые стали хитами. Среди его самых известных композиций "Такі Молоді", "Тимчасовий релакс", "Казково", "Холодна Ніч".

Напомним, ранее Иван Нави показал своего сына и поздравил его с особым праздником.

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