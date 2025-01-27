Леон13 объяснил, каким своим поступком Анна разрушила их отношения.

Украинский секс-блогер Леон13, он же Сергей Лукьянюк, рассказал об отношениях с известной певицей Анной Тринчер. Мужчина объяснил, почему после нескольких месяцев встреч и общения им так и не удалось стать парой.

Как известно, долгое время ходили слухи о романе блогера и артистки. Началось это еще с клипа Анны на песню "Бар за баром", в котором снялся Сергей. После этого их вместе замечались на улицах, а потом и сам мужчина рассказывал о сексе с исполнительницей.

На этот раз в интервью для Славы Демина Леон раскрыл больше подробностей и отметил, что их общение могло перерасти в серьезные отношения, но этого не произошло. Причина была в звезде. Дело в том, что она не была готова, по его словам, признаться себе и обществу, что может быть в отношениях с секс-блогером и вести такой публичный образ жизни, как он. Поэтому со временем они поняли, что будущего как у пары у них нет.

"Мы понимали, что это невозможно, потому что снять клип, хайпануть - это одно, а признаться, что ты любишь Леон13 и то, чем я занимаюсь, и ты можешь жить вот так, в таком, для нее это катастрофа. Я заметил, от чего у людей часто депрессии берутся. Потому что они часто врут самому себе. Ты понимаешь, что ты не живешь так, как ты хочешь, до конца. Вот это уже проблема", - сказал Сергей.

Он также добавил, что они окончательно перестали общаться с Анной после одной ситуации, которая переросла в конфликт. Роман блогер закрутил с певицей еще, когда состоял в браке с Кристиной Бычковой, но они уже не были парой. После секса с ним, утверждает Лукьянюк, Тринчер не сдержала слова, нарушила договоренности и рассказала об их интиме Кристине.

"Она сделала так, что я не смог рассказать все Кристине, а она это все рассказала. Зачем? Когда ты просишь меня: "Только никому не говори", хорошо. А ты берешь и рассказываешь еще и самому близкому человеку. Это негативно влияет на меня. Она сама создала условия, чтобы нигде, никто, ничего, она так боялась, чтобы Кристина что-то узнала. Ее слова разрушили мне несколько TikTokов, остановили работу. Я ей написал сразу: "Ань, наша договоренность о молчании, ты разорвала ее сама". Я ей объяснил все это", - поделился блогер.

Напомним, ранее Анна Тринчер впервые ответила на слухи о сексе с известным блогером. Певица на такие заявления реагирует сдержанно и называет их ложью. Она заявила, что не видит смысла обсуждать эту информацию.

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