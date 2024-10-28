Исполнительница поделилась, свободно ли ее сердце сейчас.

Известная украинская певица Анна Тринчер впервые прокомментировала слухи об интимных отношениях с украинским блогером Леоном. Мужчина рассказывал, что, когда еще был женат, то встречался с артисткой и у них была интимная связь.

Первые сплетни о романтических отношениях между блогером и исполнительницей распространились еще после премьеры клипа Анны "Бар баром". На кадрах звезда страстно танцевала с Леоном. После съемок и выпуска видео они еще долгое время поддерживали связь, а также их замечали вместе на улицах столицы. Однако на днях Леон заявил, что якобы у него был секс с Тринчер.

Между ними произошел конфликт, вследствие чего их отношения завершились. А также, как утверждал блогер, артистка, мол, не сдержала слова и рассказала об интиме с ним его уже экс-супруге - блогерше Кристине Бычковой.

Сама Анна на такие острые заявления реагирует сдержанно и называет их ложью. Она не видит смысла обсуждать слухи.

"Я хочу позавидовать этим людям, которые находят постоянно время на каждом интервью говорить обо мне. Наверное, в их жизни больше ничего интересного не происходит", - сказала Тринчер.

Сейчас, как говорит певица она сосредоточена на своей карьере, а не на личной жизни. В то же время знаменитость верит, что скоро в ее жизни появится мужчина, с которым она построит крепкие отношения.

"Меня трудно стянуть. Несмотря на то, что я еще малолетка, то все равно у меня уже есть достаточно высокие какие-то определенные запросы и представления. Я знаю, что меня ждет прекрасный мужчина. Я знаю, что он будет очень заботливым, он будет меня любить, будет меня защищать от этого мира, он будет меня держать на ручках, когда я почувствую, что я не справлюсь. Он будет решать за меня какие-то вопросы, очень хочу", - добавила артистка.

Напомним, ранее Анна Тринчер высказалась о беглеце Волошине. Певица ответила, как переживала развод с экс-супругом.

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