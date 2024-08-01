Запроданка всеми способами "выгрызала" путь к большой сцене.

Об известной певице-запроданке Ани Лорак, которая сделала циничное заявление о "мире во всем мире", раскрылась ошеломительная правда. Стало известно, каким образом опальная артистка достигла успеха и стала звездой сцены.

Известный украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов в своем Telegram-канале "BespaLOVmedia" поделился подробностями из прошлого Лорак. Он рассекретил тайну, которую Каролина Куек (настоящее имя артистки) скрывала много лет.

Беспалов заявил, что одиозная исполнительница "всегда была проституткой". По словам блогера, у певицы еще до ее совершеннолетия были интимные связи с украинскими и российскими чиновниками и президентами ради выгоды.

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"Вы же знали, что Лорачка всегда была проституткой? Ее такой сделал Фалеса. Еще до своего совершеннолетия она обслуживала чиновников, а потом и президентов по указу продюсера. Знаю, что в 2003-2005 году ориентировочно была на элитном заказе с одной суперизвестной певицей. Это был запрос на групповой секс для самого влиятельного тогда политика Украины", - написал звездный обозреватель.

Также сплетник отметил, что запроданку в собственных целях использовал и Кремль. В частности, у артистки были сексуальные контакты с близким окружением спикера Путина Дмитрия Пескова. А также звезда была с российским миллиардером Аласом Агаларовым и его сыном.

"О кремлевском разврате молчу - Каролину "таскали" и отец, и сын Агаларовы, и окружение Пескова, вообще список довольно длинный. А еще артистка иногда любит оргии", - добавил Беспалов.

К слову, Лорак уже много лет живет в России. Она открыто поддерживает путинский режим и вторжение оккупантов в Украину. Певица готовится стать гражданкой РФ.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк прошелся по предательнице Ани Лорак. Он осудил беглянку, которая призвала к миру с РФ.

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