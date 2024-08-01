Виктор Бронюк ответил, смогут ли эти артисты снова стать частью украинского шоу-бизнеса.

Известный украинский певец, лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк, который ранее раскритиковал предательниц Лорак и Повалий, высказался о рэпере Потапе и хореографе Владе Яме. Исполнитель ответил, смогут ли знаменитости, которые сбежали за границу, вернуться к большой сцене в Украине.

Артист также вспомнил певца Ивана Дорна, который отсиживается в Европе и продолжает выступать с русскоязычным репертуаром. Бронюк не поддерживает и не понимает коллег, которые покинули свою родину в сложное время, а сейчас молчат о войне и наслаждаются жизнью за пределами Украины.

Однако он думает, что после окончания полномасштабного вторжения Яма, Дорн и Потап могут вернуться в Украину и снова начнут выступать на большой сцене. Более того, Виктор считает, что многие украинцы с радостью примут беглецов.

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"Мое отношение к такому "мыканью" негативное. Наше общество осудило какие-то поступки. Но поверьте, если завтра все закончится, многие знаменитости вернутся и так же будут гастролировать, выступать и ничего не изменится, к сожалению. Аудитория поклонников не сделает никаких выводов. Чем руководствовался Влад Яма или же Иван Дорн, я не знаю. Была возможность уехать, поэтому они это сделали, потому что так проще, это освобождает от многих обязанностей. Как по мне, это позиция не гражданская, не мужская. С другой стороны - раз так поступили, то это тоже выбор и им с этим жить", - подчеркнул певец в интервью для издания "Апостроф".

Солист группы "ТИК" считает, что после возвращения всех артистов на родину они любыми методами будут пытаться восстановить свою репутацию. И это, как говорит Бронюк, им будет сделать несложно. Они продолжат развивать карьеру, несмотря на то, что не жили и не защищали Украину.

"В некоторые трудные моменты мы гордимся нашими людьми, потому что они могут самоорганизоваться и голыми руками остановить войска и это очень вдохновляет. А с другой стороны, мне когда-то метко сказал знакомый итальянец: "Вы почему-то лишены инстинкта самосохранения, не цените то, чего достигли, не можете адекватно оценить ситуацию". Так же и здесь. После возвращения в Украину звезды будут рассказывать, как тяжело они работали, скитались, ездили по миру, сидели долго грустными вечерами и думали только об Украине и о том, как помочь украинцам. О них снимут фильмы и сюжеты, и все будет хорошо. К сожалению", - добавил артист.

Напомним, ранее солист группы "ТИК" рассекретил, куда будет поступать его 15-летняя дочь.

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