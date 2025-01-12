Ведущая призналась, что сложный период начался после рождения сына.

Известная украинская ведущая, звезда шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук впервые за долгое время рассказала об отношениях с мужем - казахским бизнесменом Алмазом. Знаменитость ответила, как они изменились после рождения сына в апреле прошлого года.

В своем Instagram женщина поделилась новыми фото с мужем и мальчиком, на которых они позировали на камеру в объятиях в парке у озера. Она отметила, что именно сын Адам научил их любить и еще больше заботиться друг о друге. После появления малыша на свет Алмаз стал внимательнее к любимой и обращает больше внимания на ее эмоции.

"Адамчик ежедневно учит нас большей любви, заботе о своей половинке. Например, любимый начал лучше понимать, насколько эмоционально-психологическое состояние мамы важно для малыша, и следит, чтобы я не была истощена и чтобы оставалась полной любви и положительных эмоций", - написала знаменитость.

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Правда, не всегда все так идеально. Иногда, говорит знаменитость, ей не хватает внимания и романтики в отношениях, которая была когда-то. Они с избранником все реже ходят на свидания вдвоем и преимущественно занимаются ребенком. Почувствовав, что отношения перестали быть такими яркими и эмоциональными, Иванна решилась на откровенный разговор с мужем, что советует делать всем женщинам.

"Чувствую, что сейчас мы больше родители, чем влюбленная пара. У нас стало меньше той романтики и искры, которые были раньше. Мы почти не ходим на свидания, не празднуем годовщину наших отношений восьмого числа каждого месяца. Откровенно говоря, моментами меня это расстраивает, потому что для меня наша романтика и внимание мужа всегда были важны. А сейчас за подгузниками и детским плачем на это и времени не хватает, и мы будто забыли об этом. Я понимаю, что наши чувства не изменились и мы так же любим друг друга. И все же мне не хватает моментов, где есть только мы вдвоем и наша страсть, где у меня есть достаточно энергии, чтобы быть соблазнительной для своего мужа. Мы разговариваем об этом, что я советую делать каждой паре!" - посоветовала Онуфрийчук.

Супругам удалось выделить больше времени только на себя. Сейчас в их брак постепенно возвращается романтика. Иванна объяснила, как они нашли выход из сложного периода:

Мы научились оставлять ребенка с бабушками, чтобы провести время вдвоем, сходить на прогулку или встретиться с друзьями. В первые месяцы и это казалось невозможным, а 10-15 мин наедине уже были роскошью. Поэтому теперь такие моменты ценятся по-особенному!

К слову, Алмаз и Онуфрийчук находятся в отношениях с 2021 года. Пара планировала, что сын родится в Киеве, однако из-за войны они выбрали более безопасное место - Швейцарию. Сейчас семья до сих пор живет там и пока не планирует возвращаться на родину.

Напомним, ранее Иванна Онуфрийчук раскрыла гражданство сына, который родился в Швейцарии. Ведущая также поделилась трогательными кадрами с мальчиком, из которых стало известно, гражданин какой страны Адам.

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