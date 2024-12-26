Сейчас сыну ведущей восемь месяцев.

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук поделилась важной семейной тайной: она раскрыла настоящую дату рождения своего сына Адама, которого она родила от казахского бизнесмена Алмаза. В своем Instagram знаменитость призналась, что скрывала дату рождения первенца, который на самом деле появился на свет не 26 мая, как считалось ранее, а в апреле.

Ведущая объяснила, что на ее решение повлияли родные, которые довольно суеверны. Они убедили ее объявить о рождении сына несколько позже, а не сразу после его появления на свет.

"Я думала об этом во время беременности и не планировала скрывать. Мне даже хотелось поделиться этой радостью со всем миром. Но в этот период на меня сильно повлияли родные, которые переживали за меня и ребенка. И я согласилась с их уговорами", - поделилась ведущая.

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Иванна отметила, что совсем не жалеет о своем решении. Она смогла полностью насладиться началом материнства, провести первый месяц с сыном, не отвлекаясь на звонки и сообщения.

Только после того, как первый период стал частью ее частной жизни, она поделилась радостной новостью с поклонниками, что позволило ей еще раз пережить эти эмоции.

"Это было замечательное решение. Я смогла восстановиться, насладиться временем с ребенком, и когда объявила новость, как будто еще раз пережила все те эмоции. От коллег, друзей и подписчиков поступило множество поздравлений, и я почувствовала, как много людей радуются вместе со мной", - рассказала Иванна Онуфрийчук.

Напомним, Иванна Онуфрийчук показала подросшего 2-месячного сына.

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