ROXOLANA приписывают брак с сыном Юрия Бойко.

Популярная украинская певица Роксолана Сирота, более известная как ROXOLANA, объяснила, действительно ли она в отношениях с сыном народного депутата от партии ОПЗЖ Юрия Бойко.

Артистка отмалчивается. Она говорит, что не делает из своей личной жизни тайну, но не рассказывает о мужчине из уважения к нему. Он, по ее словам, избегает публичности. Роксолана не опровергла, но и не подтвердила слухи. Впрочем, добавила, что ее сердце занято уже много лет.

"Я не скрываю. Я просто это не транслирую. Это из уважения к моему молодому человеку. Он очень закрытый, интроверт и никогда не стремился к публичности. И только поэтому я не транслирую, не только во время моей шоу-бизнесовой деятельности, но и задолго до того, когда мы встречались. А встречались мы очень много лет", - объяснила исполнительница.

На вопрос о том, есть ли у Роксоланы родственные связи с семьей Бойко, певица ответила неоднозначно.

"Не знаю, что вам и сказать", - прокомментировала звезда.

ROXOLANA добавила, что сейчас редко получает драгоценные подарки от любимого. По ее словам, во время войны она видит счастье в простых вещах, а все драгоценности она самостоятельно может себе подарить.

Что известно о ROXOLANA

Роксолана участвовала в проекте "Голос страны". В 2021 году исполнительница начала арт-проект Ukraine Is, который соединил современную музыку и украинскую поэзию.

В этот проект вошли композиции и видеоработы, написанные на основе стихов украинских поэтов. Первой песней певицы стал трек "Очима". Он сразу получил популярность и вошел в топ-10 танцевальных хитов украинского радио. Также ROXOLANA выпустила совместную композицию с Дмитрием Монатиком "Инь-Ян".

Напомним, ранее после гибели звукорежиссера певица ROXOLANA выпустила песню "Не бойся".

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