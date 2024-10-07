Сергей Середа поделился, как ссоры с любимой влияют на их работу.

Украинский юморист Сергей Середа рассказал о кризисе в отношениях со своей женой - известной певицей MamaRika. Комик ответил, удалось ли паре решить проблемы в браке и влияют ли ссоры на их работу.

Несколько месяцев назад исполнительница сообщила, что они с артистом переживают сложный период в браке. Пара пытается наладить отношения, но пока им не удалось решить все проблемы, признался Сергей. В то же время он говорит, что улучшения все же есть, поскольку супруги работают над поиском взаимопонимания и начали больше времени посвящать друг другу.

"Все сложно. Если бы вы меня об этом спросили год назад, я бы это сказал с грустными глазами. Сейчас мы уже потихоньку разруливаем. Не так уж все страшно. Нет такого, что мы 24 на 7 ссоримся. Это иногда бывает", - подчеркнул Середа.

Влюбленные делят не только совместный быт, но и работу. Юморист не скрывает, что их ссоры, а также война в Украине, влияют на работу. Однако Сергей учился одному правилу, которое часто помогает избежать конфликта или остановить его. В частности, он во всем соглашается с женой.

"То, что мы работаем вместе, ну понятно, что это влияет и влияет не лучшим образом. Мы 24 на 7 находимся вместе и в рабочих моментах, и в более личных моментах. Но мы уже за 10 лет как-то научились. Просто сейчас на это все влияет и ситуация в стране, оно все давит", - добавил мужчина.

К слову, комик и певица состоят в браке 4 года, но в целом их отношения длятся более 10 лет. Супруги воспитывают 3-летнего сына Давида.

Напомним, ранее MamaRika призналась, что 3-летний сын видит их ссоры с мужем. Она рассказала, как мальчик на это реагирует.

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