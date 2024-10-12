Екатерина Кузнецова ответила, удалось ли ее избраннику сменить гражданство.

Популярная украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая ранее ответила, общается ли с коллегами по сериалу "Кухня", рассказала об отношениях со своим возлюбленным - бизнесменом Максимом Аплиным. Артистка поделилась, удалось ли избраннику сменить гражданство.

Как известно, у Максима российское гражданство. Однако мужчина, как и актриса, после начала полномасштабного вторжения осудил путинский режим и выехал из РФ. Екатерина уже неоднократно говорила, что любимый планирует сменить паспорт.

На этот раз в интервью OBOZ.UA она отметила, что мужчина хотел стать гражданином Украины, однако, говорит звезда, это не так легко. Поэтому сейчас он занимается получениями испанского паспорта, где и живет последние 2 года.

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"Он бы с удовольствием получил украинское, но это трудно. Он занимается получением испанского, думаю, оно у него и будет. Интересно, что после начала войны в 2014 году Макс начал очень активно интересоваться украинской историей и нашими личностями. Говорил: "Какие же украинцы крутые, а мы - терпеливые. У нас 22 года один и тот же президент. А у вас Майданы. Вы свободные, вдохновляющие, раскованные". Он восхищается всем этим еще и потому, что в его жизни были такие моменты, когда, например, у друзей могли просто так забрать в России бизнес", - поделилась знаменитость.

Пара находится в отношениях уже более 7 лет. Во Франции в 2021 году Максим сделал Екатерине предложение, однако влюбленные до сих пор не обручились. По словам актрисы, они не спешат заключать официальный брак, поскольку не чувствуют в этом необходимости. В то же время влюбленные уже называют друг друга мужем и женой.

"По поводу официального бракосочетания, нам нравится находиться в таком состоянии, в котором мы сейчас есть, потому что считаем себя супругами", - добавила Кузнецова.

К слову, в феврале 2022 года Аплин резко осудил правление Кремля и поддержал Украину в борьбе с РФ. Сначала пара эмигрировала в Шри-Ланку, но впоследствии они переехали в Испанию. Сама артистка живет на две страны, потому что часто приезжает в Украину с рабочими поездками и навестить родных.

Напомним, ранее Екатерина Кузнецова рассказала, ссорится ли с любимым-россиянином из-за политики. Артистка отметила, что избранник всегда ее поддерживает.

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