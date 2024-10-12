Кузнецова также высказалась об артистах-предателях, которые остались в РФ после 2022 года.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Кухня" Екатерина Кузнецова ответила, поддерживает ли связь с коллегами из РФ. Артистка, которая оборвала все связи с Россией после начала полномасштабного вторжения, высказалась об актерах, которые продолжают зарабатывать кровавые рубли до сих пор.

Знаменитость не скрывает, что общается с некоторыми россиянами, с которыми ранее вместе снималась в кино. Однако среди таких коллег исключительно те, что осудили нападение оккупантов на Украину. По словам Екатерины, она иногда переписывается с Дмитрием Назаровым, Анатолием Белым, Алексеем Горбуновым.

"Да, я переписывалась в свое время с его (Дмитрия Назарова - УНИАН) женой. Сейчас мы тоже друг другу можем что-то иногда написать. С Анатолием Белым, который переехал в Израиль, мы очень классно недавно пообщались. Это была очень теплая встреча. Мы работали с ним в кино два или три раза. Леша Горбунов - мой друг, но он не жил в России с 2014 года. Да, в конце концов, он там никогда не жил, приезжал на съемки и все. Я за всеми слежу, но лично не с каждым знакома. Чулпан Хаматова, Яна Троянова - мне очень импонирует, что они открыто выступают против войны", - отметила Кузнецова в интервью для OBOZ.UA.

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В дополнение, актриса высказалась об украинских кинозвездах, которые даже после начала большой войны продолжили жить и работать в РФ. Артистка убеждена, что это их дело и никого осуждать не стала. Сама Кузнецова много лет также снималась в Москве, однако после 2022 года отказалась от сотрудничества с россиянами и жизни в стране-агрессоре.

"Это не моя ответственность. Это их жизнь и выбор. Они выбрали для себя такой путь. Вспоминая свою жизнь в Москве, не могу сказать, что чувствовала к себе какое-то неподобающее отношение. Хотя везде рассказывала, что я из Украины, все это знали. Кто-то из наших скрывал, я никогда такого не делала. Украинский паспорт не меняла принципиально. Я себя относила к людям, которые живут там как на заработках", - подытожила Екатерина.

Напомним, ранее Екатерина Кузнецова рассказала, что произошло с ее имуществом в Москве после ее выезда из РФ. Звезда ответила, удалось ли ей продать квартиру.

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