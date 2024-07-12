Екатерина Кистень рассекретила, в какой стране живет.

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Сваты" и "Слуга народа" Екатерина Кистень, которая закрутила роман с иностранцем, рассказала о жизни за границей. Артистка призналась, планирует ли возвращаться на родину.

После начала полномасштабного вторжения знаменитость уехала за границу. В Украине у Екатерины остались родители и немало друзей, несмотря на это актриса не спешит возвращаться домой. Сейчас звезда не может точно ответить, когда приедет обратно. Для себя она еще не решила, как долго будет жить за границей.

"Я не ставлю себе никаких сроков, потому что в свои годы уже знаю, как это работает. Планируй, сколько захочешь, но реальная жизнь обязательно внесет коррективы. Поэтому я привыкла отталкиваться от реальности. Я себе не рисую воздушных замков. Живу здесь и сейчас. Продолжаю творческую деятельность, насколько это возможно", - поделилась знаменитость в интервью для OBOZ.UA.

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Кистень рассказала, что сейчас проживает в Швеции. Она говорит, что эта страна произвела большое впечатление на нее. Актрисе интересно и комфортно жить в северном государстве. В дополнение, Екатерина объяснила, удается ли ей строить карьеру за рубежом. По ее словам, в Швеции ей сложно развиваться в актерстве.

"Так случилось, что Швеция оказалась стопроцентно моей страной. Я очень удивлена этим, потому что никогда не рассматривала ее даже как место для непродолжительного путешествия. Она настолько в стороне от моего внимания стояла, что это даже странно. Мне очень интересно наблюдать за местными людьми... Я понимаю, что там, где сейчас нахожусь, очень трудно говорить о развитии какой-то карьеры или хорошей работы для меня как артистки. Это все как начинать сначала - очень непросто. По сравнению с тем, что уже было сделано и как налажено в Киеве", - добавила Кистень.

Напомним, ранее мы писали, что квартиру отца Екатерины Кистень в Киеве разрушила российская ракета.

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